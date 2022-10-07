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В ДНР сообщили об освобождении двух населенных пунктов

Штаб ДНР сообщил об освобождении Отрадовки и Веселой Долины на артемовском направлении

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Союзные силы взяли под контроль два населенных пункта на артемовском направлении. Об этом сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) в Telegram-канале.

«Группировка войск ДНР и ЛНР (Луганской народной республики — прим. «Ленты.ру») при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево», — сказано в сообщении штаба.

Ранее Министерство обороны России объявило о взятии под контроль Зайцево в ДНР. В боях за поселок было ликвидировано более 120 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил представитель ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

До этого украинские подразделения подвергли поселок обстрелу из танка. Уточняется, что в общей сложности по нему было выпущено десять снарядов.

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Алевтина Запольская
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