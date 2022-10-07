Япония расширила санкции против России из-за вхождения новых регионов

Япония ввела новые санкции против России после вхождения в состав страны ЛНР и ДНР

Правительство Японии отреагировало на вхожение Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России введением дополнительных санкций. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара. Его слова приводит ТАСС.

Кихара уточнил, что задача расширения санкций — замораживание активов представителей новых регионов РФ, а также они направлены против иных официальных представителей России. Список конкретных имен пока не приводится.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкционная политика Евросоюза в отношении России не оправдала возложенных на нее надежд. Венгерский политик также отметил, что из-за антироссийских санкций взлетели цены на энергоносители.

