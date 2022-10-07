Россиянка получила 20 лет колонии за убийство сына и покушение на дочь

Жительницу Саратовской области приговорили к 20 годам за убийство сына и покушение на дочь

Суд приговорил к 20 годам лишения свободы 43-летнюю жительницу Саратовской области за убийство восьмилетнего сына и покушение на пятилетнюю дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Суд и следствие установили, что 22 декабря 2021 года женщина находилась с детьми дома в селе Прокудино. Она рассердилась на них за непослушание, с помощью полиэтиленового пакета, веревки и шарфа стала душить сына и дочь. Когда дети перестали подавать признаки жизни, мать вынесла их на улицу и бросила в овраге.

Вызванные соседями врачи скорой помощи констатировала смерть мальчика, а девочка выжила. Ей причинен тяжкий вред здоровью.

Скрывшуюся мать задержали на следующий день.