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Популярная в СССР шапка стала трендом зимы 2023 года

Grazia: популярная в СССР шапка-ушанка стала трендом зимы 2022 года

Фото: @negin_mirsalehi

Редакторы журнала Grazia назвали популярную в СССР шапку трендом зимы 2023 года. Соотвествующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о шапке-ушанке. По словам специалистов, в советское время подобные головные уборы носили партийные работники, актеры, певцы и даже дети. Cамыми популярными считались модели из норки, кролика, каракуля и бобра.

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Авторы статьи отмечают, что шапка-ушанка стала трендом еще в прошлом сезоне. Однако в настоящий момент стали появляться варианты из более разнообразных материалов. Так, в коллекциях модных брендов можно найти модели, изготовленные из болоньевой ткани (капроновая плащевая ткань, имеющая одностороннее водонепроницаемое покрытие — прим. Ленты.ру). Кроме того, рекомендуется обратить внимание на шапки-ушанки яркой цветовой гаммы, а также на меховые с длинным ворсом и без кожаных вставок.

В сентябре редакторы журнала The Symbol назвали куртку с широкими плечами, которые носили участники бандитских группировок в 1990-х годах, новым трендом. Так, в настоящий момент упомянутый предмет гардероба вновь вернулся в моду благодаря знаменитостям. В нем уже появлялись на публике супермодели Белла Хадид и Хейли Бибер, отмечают эксперты.

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Мария Винар
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