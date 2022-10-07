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Слуцкий заявил о девальвации Нобелевской премии мира

Лидер ЛДПР Слуцкий заявил о девальвации Нобелевской премии мира
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Саму суть Нобелевской премии мира размывают и девальвируют конъюнктурный подход и двойные стандарты, которые проявляются в процессе определения лауреатов награды. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщает РИА Новости в пятницу, 7 октября.

Он отметил, что премию снова превратили в политический инструмент, в очередной раз присудив ее «правильным» активистам и так называемым правозащитникам.

Политик привел в пример одного из лауреатов 2022 года — украинский «Центр гражданских свобод», на сайте которого, как он отметил, «сплошные обвинения России в "оккупации", статьи о "российском вторжении", о помощи Запада и ни слова о тысячах убитых украинскими боевиками мирных жителей Донбасса!», а референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях названы фиктивными.

«Какая избирательная правозащита! У жителей Донбасса права на жизнь и самоопределения, следуя логике центра, нет. Впрочем, ничего удивительного. Ведь первым в списке спонсоров там стоит USAID (Агентство США по международному развитию)», — отметил он.

Лауреаты Нобелевской премии мира 2022 года стали известны ранее 7 ноября. Награда присуждена за «представление гражданского общества в своих странах» главе незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна» Алесю Беляцкому, российской правозащитной организации «Мемориал» (признана иноагентом в РФ и ликвидирована) и украинскому «Центру гражданских свобод».

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Игорь Дмитров
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