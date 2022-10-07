ЕС назвал способ разморозить активы россиян под санкциями

ЕС разрешил разморозить принадлежащие НРД активы россиян для завершения контрактов

Российские инвесторы могут разморозить денежные средства или активы, принадлежащие Национальному расчетному депозитарию (НРД), если получат разрешение от компетентных органов государства — члена Европейского союза (ЕС). Такой способ разморозить активы находящихся под ограничениями россиян назвали в публикации о восьмом пакете санкций, принятом ЕС в отношении России.

Отмечается, что к компетентным органам, имеющим такое право, относятся регуляторы и министерства финансов. Предоставление средств может осуществляться на условиях, которые компетентные органы посчитают «целесообразными».

Европейская комиссия (ЕК) подчеркнула, что разморозка средств и активов возможна в том случае, если целью служит завершение контрактов и других соглашений с Национальным расчетным депозитарием, заключенных до 3 июня 2022 года. При этом провести подобные операции необходимо до 7 января 2023 года.

«Государство-член [ЕС] должно проинформировать другие государства-члены [ЕС] и [Европейскую] комиссию о любом разрешении, предоставленном в соответствии с настоящим пунктом в течение двух недель с момента получения разрешения», — говорится в сообщении Еврокомиссии.

Ранее Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. Среди новых мер — введение потолка цен на российскую нефть, персональные ограничения против физических лиц, запрет на импорт ряда товаров. В Россию также нельзя будет поставлять электронные компоненты, используемые при создании оружия и авиации. Помимо этого, вводится запрет на оказание российским компаниям финансовых, юридических и IT-услуг, а также на предоставление криптокошельков.

В Кремле, говоря о введении потолка нефтяных цен, указали, что это может навредить всему миру. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подобные ограничительные решения могут «внести очень деструктивное влияние в будущие горизонты энергетических рынков».