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В России определили статус электросамокатов

Электросамокаты в России получили статус средства индивидуальной мобильности

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Электросамокаты получили статус средства индивидуальной мобильности. Такое определение содержится в обновленных правилах дорожного движения (ПДД), которые утвердило правительство. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщается на сайте кабмина.

«Особый статус» определили и для электроскейтбордов, гироскутеров, сегвеев, моноколес и прочих аналогичных устройств.

Движение электросамокатов будет регулироваться специальными дорожными знаками. «Речь идет о разрешении, ограничении или запрете перемещения на таком транспорте в тех или иных зонах. Решение об установке знаков будут принимать местные власти в зависимости от места и наличия дорожной инфраструктуры», — говорится в заявлении.

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Евгения Куликова
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