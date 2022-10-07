Кремль связал слова Зеленского с проведением СВО

Песков заявил, что слова Зеленского о превентивном ударе по РФ подтверждают проведение СВО

Слова президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России лишний раз подчеркивают правильность решения о проведении специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, это заявление является совершенно вопиющим, а также оно говорит о моральном состоянии главы Украины, которое может привести к непоправимым ошибкам.

«Что лишний раз подчеркивает правоту нашего президента, когда он принимал решение о проведении специальной военной операции», — добавил Песков.

6 октября Зеленский во время выступления по видеосвязи в Институте Лоуи в Австралии призвал страны НАТО нанести превентивный удар по России, не дожидаясь, пока Москва первой применит ядерное оружие.