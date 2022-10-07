Татарстан потерял миллионы рублей из-за мусора

«Татар-информ»: ущерб от свалки в Татарстане оценили в четыре миллиона рублей

В городе Альметьевске в Республике Татарстан обнаружили крупную свалку отходов. Из-за скопления мусора республика понесла значительные потери — ущерб от свалки предварительно оценили в четыре миллиона рублей, сообщает «Татар-информ».

Согласно данным министерства экологии и природных ресурсов региона, скопление крупногабаритного мусора обнаружили недалеко от улицы Ризы Фахретдина. Неизвестные оставили строительные отходы на участке площадью около 300 квадратных метров. На свалке обнаружили части деревянных конструкций, бетонные блоки и кирпичи.

В управление Росреестра был направлен запрос, чтобы установить личность владельца участка. Собственнику направят предупреждение о ликвидации свалки.

В августе в Подмосковье обнаружили 524 незаконных скопления отходов. По данным областного Минэкологии, избавиться удалось от 476.