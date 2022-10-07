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Рэпер MATXX опроверг информацию об употреблении Пашей Техником наркотиков

Рэпер MATXX опроверг информацию об употреблении Пашей Техником наркотиков на студии

Кадр: DIMIXER LIVE / YouTube

Российский рэпер MATXX опроверг информацию о том, что его коллега Паша Техник употреблял наркотики на студии звукозаписи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам музыканта, вчера, незадолго до приступа рэпера, они с Техником записывали песню на студии. MATXX подчеркнул, что они не употребляли запрещенные вещества во время работы. Он также уточнил, что на студию Паша Техник заехал, находясь в трезвом состоянии. Быстро записав трек, он поехал дальше по своим делам.

Ранее возлюбленная рэпера Катя Лоли рассказала, что психотерапевт прописал музыканту таблетки, которые всегда лежали у нее в сумке. Однако вчера она не нашла их у себя.

О том, что Паша Техник оказался в реанимации, стало известно ранее в пятницу. Нынешняя подруга рэпера Катерина Маевская написала в своем Telegram-канале: «Давайте потом, я в **** просто еще. Никто ничего не говорит — как он, что он. У меня сейчас разорвется сердце». Бывшая жена рэпера Карицкая, в свою очередь, пожелала «гореть в аду» людям, которые знали, что у рэпера эпилепсия, но все равно предлагали ему наркотики. Отмечается, что артист может находиться в коме.

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Дениза Мацаева
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