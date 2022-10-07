Убивший динозавров астероид вызывал мегаземлетрясение

Геолог Герман Бермудес выдвинул гипотезу мегаземлетрясения 66 миллионов лет назад

Геолог Герман Бермудес (Hermann Bermúdez) выдвинул гипотезу, согласно которой падение гигантского астероида, погубившего динозавров от 66 до 65 миллионов лет назад, должен был вызвать мегаземлетрясение. Доказательства этого предположения специалист представит на конференции Американского геологического общества 9 октября. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

В 2014 году Бермудес обнаружил на острове Горгонилья в Колумбии отложения, в которых содержались стеклянные шарики диаметром до 1,1 миллиметра. Такие структуры возникают, когда высокая температура и экстремальное давление расплавляют земную кору, а в атмосферу выбрасываются капли расплавленных пород, которые затем застывают и падают на землю.

Остров Горгонилья находится примерно в трех тысячах километрах к юго-западу от места падения астероида. В этом месте во время катастрофы на глубине 10-15 метров ниже морского дна слои грязи и песчаника испытали деформацию, которая наблюдается сегодня в обнажениях пород. Разломы проходят через богатый стеклянными шарика, что указывает на то, что толчки должны были продолжаться в течение недель и месяцев.

Свидетельства деформации от мегаземлетрясения также сохранились в Мексике и США. На обнажении Эль-Папалоте в Мексике ученый наблюдал признаки разжижения, когда подземные толчки заставляют насыщенные водой отложения течь подобно жидкости. В Миссисипи, Алабаме и Техасе Бермудес задокументировал разломы и трещины, вероятно, связанные с мегаземлетрясением.

Согласно расчетам удар вызвал землетрясение, при котором выделилось 10 в 23-й степени джоулей энергии, что примерно в 50 тысяч раз больше энергии, выделившейся при землетрясении магнитудой 9,1 на Суматре в 2004 году.