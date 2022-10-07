Российское посольство объяснило мотив Запада поставлять оружие Украине

Посольство РФ в Лондоне: Запад использует Украину как полигон для испытания нового оружия

Посольство России в Лондоне заявило, что мотивом Запада поставлять оружие Украине является «стремление утилизировать устаревшие вооружения, а также использовать Украину как полигон для испытания новых образцов». Об этом сообщает РИА Новости.

В качестве доказательства такого заявления российское ведомство привело в пример взлет стоимости акций оборонных компаний Великобритании и США.

«Несмотря на опасные последствия "бездумной накачки" киевского режима летальными вооружениями, западные страны продолжают "подливать масла в огонь" в конфликт, тем самым "настраивая Киев на продолжение кровопролития "до последнего украинца"», — говорится в заявлении посольства.

Также российская сторона призвала Великобританию и ее союзников по НАТО прекратить «безответственную милитаризацию антинародного режима на Украине», так как это может привести к глобальной катастрофе.

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила о намерении продолжать поддерживать Украину и игнорировать угрозы президента России Владимира Путина.