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В Кабардино-Балкарии провели соревнования по авиамодельному спорту

В Кабардино-Балкарии 130 спортсменов поучаствовали в соревновании по авиамодельному спорту

Кадр: «Россия-1»

В Урванском районе Кабардино-Балкарии провели пятый и шестой этапы Кубка России по авиамодельному спорту в классе свободнолетающих моделей. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, всего в соревнованиях приняли участие 130 спортсменов из 30 регионов России и Казахстана. Уточняется, что они запустили в небо модели планеров, а также самолетов с резиновым мотором и с двигателем внутреннего сгорания.

Известно, что пятый этап Кубка России посвятили опытному авиамоделисту из Кабардино-Балкарии Эдуарду Гурьянову.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону 4 октября стартовал межрегиональный фестиваль искусств «Мир Кавказу». Участниками мероприятия стали творческие коллективы Юга России, Северо-Кавказского федерального округа и Крыма.

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Майя Пономаренко
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В Кабардино-Балкарии провели соревнования по авиамодельному спорту
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