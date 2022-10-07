В Кабардино-Балкарии провели соревнования по авиамодельному спорту

В Кабардино-Балкарии 130 спортсменов поучаствовали в соревновании по авиамодельному спорту

В Урванском районе Кабардино-Балкарии провели пятый и шестой этапы Кубка России по авиамодельному спорту в классе свободнолетающих моделей. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, всего в соревнованиях приняли участие 130 спортсменов из 30 регионов России и Казахстана. Уточняется, что они запустили в небо модели планеров, а также самолетов с резиновым мотором и с двигателем внутреннего сгорания.

Известно, что пятый этап Кубка России посвятили опытному авиамоделисту из Кабардино-Балкарии Эдуарду Гурьянову.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону 4 октября стартовал межрегиональный фестиваль искусств «Мир Кавказу». Участниками мероприятия стали творческие коллективы Юга России, Северо-Кавказского федерального округа и Крыма.