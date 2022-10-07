ВЦИОМ и ФОМ раскрыли рейтинги доверия россиян Путину

Опросы ФОМ и ВЦИОМ зафиксировали высокий уровень доверия россиян Путину

Специалисты фонда «Общественное мнение» (ФОМ) и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) раскрыли рейтинг доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщается в материалах, опубликованных на сайтах ФОМ и ВЦИОМ.

Согласно исследованию ВЦИОМ, в котором отображены рейтинги доверия политикам, а также оценка деятельности государственных институтов и отношение россиян к партиям, с 26 сентября по 2 октября 2022 года показатель одобрения деятельности Путина среди населения составил 76,9 процента.

Отмечается, что утвердительно на вопрос о доверии российскому лидеру в ходе телефонного интервью ответили 81,1 процента опрошенных, тогда как в спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель составил 40 процентов. При этом в центре указали, что в опросе приняли участие 1600 граждан России сташе 18 лет.

В соответствии с данными, представленными ФОМ, с одобрением о деятельности главы государства выступили 80 процентов респондентов. О доверии президенту заявили 78 процентов опрошенных соотечественников.

В исследовании уточняется, что опрос проводился с 30 сентября по 2 октября. Эксперты ФОМ опросили 1500 респондентов, проживающих на территории 53 субъектов РФ.

Ранее ВЦИОМ назвал процент россиян, доверяющих итогам референдумов.

