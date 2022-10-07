Россия столкнулась с невозможностью ремонта вагонов

СОЖТ: за месяц ситуация с ремонтом вагонов в России ухудшилась в два раза

В сентябре в России значительно ухудшилась ситуация с ремонтом инновационных вагонов с повышенной нагрузкой на ось (25 тонн). Об этом со ссылкой на материалы к заседанию президиума Союза операторов железнодорожного подвижного состава (СОЖТ), состоявшегося накануне, 6 октября, пишут «Ведомости».

По состоянию на 23 сентября ремонта требовали почти 105 тысяч кассетных подшипников. Поскольку на один вагон нужно восемь таких деталей, речь идет как минимум о 13 тысячах вагонов. Большая часть из них — полувагоны, а это 10 процентов от общего количества такого подвижного состава на сети и 5 процентов от всех инновационных.

Еще в августе проблемы фиксировались только у 7,5 тысячи вагонов, таким образом, ситуация за месяц ухудшилась почти в два раза. Объем текущих поставок ремонтных комплектов делает решение проблемы невозможной. В сентябре в сервис-центры поставлено всего три тысячи ремкомплектов и две тысячи новых кассетных подшипников, таким образом операторы сталкиваются с угрозой дальнейшего уменьшения доступного парка инновационных вагонов.

Все детали поставляет «ЕПК-Бренко», бывшее совместное предприятие с Amsted Rail. К настоящему времени она осталась единственной компанией, сохранившей производство кассетных подшипников после ухода иностранного партнера. Ранее, до ввода российских войск на Украину, детали в России выпускали также американская Timken и шведская SKF.

При этом бывший шведский завод, переименованный в «Тек-ком производство» пытался наладить работу, но пока не может локализовать выпуск расходных материалов, необходимых для выпуска кассетных подшипников.

«ЕПК-Бренко» собирает подшипники из оригинальных комплектующих, но их недостаточно. Ожидающие ремонта детали пока хранятся на складе, но без соблюдения необходимых технологий со временем они станут непригодными к ремонту.

Руководитель рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин заметил, что нарастить собственное производство мешает отсутствие уплотнителей и смазочных материалов. Решить проблему может только поступление импортных деталей, тогда через год проблему удастся решить. Управляющий партнер Rollingstock Agency Александр Поликарпов добавил, что из-за выхода из строя полувагонов пропускная способность железных дорог, особенно в восточном направлении, упадет.

Из-за западных санкций нагрузка на железные дороги резко выросла. В ближайшее время текущему объему грузов могут добавиться поставки нефти, что, в частности, ухудшит положение угольных компаний, которые и в текущей ситуации страдают из-за невозможности вывозить топливо и оказались перед угрозой банкротства.