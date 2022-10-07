Представлены совместные изображения телескопа Джеймса Уэбба и «Хаббла»

В НАСА совместили изображения телескопа Джеймса Уэбба и «Хаббла»

Сотрудники НАСА представили совместные изображения телескопа имени Джеймса Уэбба и «Хаббла». Об этом сообщается на официальном сайте организации.

На полученном изображении, содержащем фотографии пары галактик VV 191, наложены два кадра: в зеленом, желтом и красном спектре — с телескопа «Уэбба», а также в синем и фиолетовом цвете — с «Хаббла».

«Джеймс Уэбб» запечатлел галактики в ближнем инфракрасном диапазоне, благодаря чему возможно разглядеть спиральные рукава, полные пыли. Вместе с тем у левого объекта располагается узкая красная дуга — свет далекой галактики, изображение которой искривляется из-за гравитации эллиптической галактики на первом плане, поэтому ее изображение дублируется. Этот свет настолько тусклый, что на кадрах «Хаббла» их разглядеть практически невозможно, однако легко заметить на инфракрасных фотографиях «Уэбба».

Ранее сообщалось, что снимки с космического телескопа «Джеймс Уэбб» оптимизировали, совместив с рентгеновскими изображениями обсерватории Chandra.