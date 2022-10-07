Канье Уэст призвал Джастина Бибера «заткнуть» его жену Хейли

Канье Уэст призвал Джастина Бибера «заткнуть» Хейли Бибер, пока он «не разозлился»

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст обратился к исполнителю Джастину Биберу с просьбой «заткнуть» его жену Хейли. Об этом сообщает Complex с ссылкой на социальные сети экс-супруга Ким Кардашьян.

Ранее модель Хейли Бибер поддержала редактора Vogue, раскритиковавшего толстовку Уэста с надписью White Lives Matter («Жизни белых имеют значение») и назвавшего ее «жесткой и опасной». Именно в ней он появился на показе собственного бренда в Париже, вызвав недовольство среди пользователей сети и коллег.

Реакция Уэста не заставила себя долго ждать: он опубликовал кадры редактора журнала, чтобы посмеяться над ним, а также обратился к супругу Хейли Бибер. «Джастин, заткни свою девушку, пока я не разозлился», — написал дизайнер. Сам Бибер пока что никак не прокомментировал обращение со стороны артиста.

Ранее Уэст, который официально сменил имя на Йе, высказал свое отношение к правозащитному движению Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных важны»). Рэпер выложил в соцсетях белую надпись на полностью черном фоне: «Все знают, что Black Lives Matter было аферой. Теперь она кончилась, не благодарите».