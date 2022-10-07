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В работе YouTube произошел сбой

Пользователи США пожаловались на сбой в работе видеохостинга YouTube

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

В работе популярного видеохостинга YouTube произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает проблемы с доступом к интернет-ресурсам по всему миру.

На неполадки в работе YouTube пожаловались в США. Большинство пользователей (59 процентов) сообщили о проблемах с просмотром видео. Другие юзеры (21 процент) обратили внимание на неполадки в работе мобильного приложения, остальные (20 процентов) — в работе веб-сайта.

Всего пользователи оставили более двух тысяч жалоб.

Ранее сообщалось о масштабном сбое в работе социальной сети TikTok. Проблемы возникли преимущественно у жителей США. Пользователи оставили более 20 тысяч жалоб. Часть юзеров отметила, что при попытке запустить приложение оно самопроизвольно закрывалось.

Перед этим стало известно о сбое в работе сервисов компании Google. Большинство жалоб было связано с работой поисковой системы Google. Также проблемы были замечены в работе карт Google.

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Евгения Наумова
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