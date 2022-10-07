Умерла заслуженная художница России Тамара Юфа

Заслуженная художница России Тамара Юфа умерла в возрасте 85 лет

Скончалась художница Тамара Юфа. Об этом сообщает издание «Столица на Онего» со ссылкой на директора Национального музея Карелии Михаила Гольденберга.

Юфа ушла из жизни 6 октября в возрасте 85 лет, причина ее смерти не уточняется. Гольденберг сообщил, что в последнее время Тамара Григорьевна тяжело болела.

Юфа родилась в 1937 году в деревне Колодезная Липецкой области. В 1960-м закончила Ленинградское художественно-педагогическое училище. Художница известна своими работами на сюжеты эпоса «Калевала», а также иллюстрациями к сказкам писателей Ханса Кристиана Андерсена, Захариаса Топелиуса, Шарля Перро и братьев Гримм. В 1999 году была удостоена звания заслуженного художника Российской Федерации.

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