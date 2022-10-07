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69-я параллель

В российском городе установят памятник из самой скоростной в мире подлодки

В Северодвинске установят памятник из самой скоростной в мире подлодки «Золотая рыбка»

Фото: Максим Воркунков / Пресс-служба АО «ПО «Севмаш»

В российском городе увековечат самую скоростную в мире атомную подводную лодку (АПЛ) «Золотая рыбка» — памятник кораблю установят в Северодвинске, сообщает пресс-служба Севмашпредприятия 7 октября.

Подлодку проекта 661 «Анчар» установят в Приморском парке после ремонта. Над АПЛ трудились кораблестроители Севмаша, конструкторы «СПМБМ «Малахит» и представители контрагентских организаций.

«Для создания композиционного облика конструкции АПЛ необходимо будет выполнить стыковку кормовой и носовой частей в единую конструкцию, заварить трещины в корпусе, поменять иллюминаторы, восстановить леерное ограждение и покрасить рубку», — объяснили на предприятии.

Ранее стала известна особенность мощнейшей подводной лодки К-329 «Белгород», переданной ВМФ России 8 июля. Под дном субмарины расположен специальный стыковочный отсек для размещения атомных глубоководных станций, через который можно будет запускать аппараты для обслуживания «спящих» на дне межконтинентальных торпед «Посейдон».

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Варвара Родикова
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