В российском городе установят памятник из самой скоростной в мире подлодки

В Северодвинске установят памятник из самой скоростной в мире подлодки «Золотая рыбка»

В российском городе увековечат самую скоростную в мире атомную подводную лодку (АПЛ) «Золотая рыбка» — памятник кораблю установят в Северодвинске, сообщает пресс-служба Севмашпредприятия 7 октября.

Подлодку проекта 661 «Анчар» установят в Приморском парке после ремонта. Над АПЛ трудились кораблестроители Севмаша, конструкторы «СПМБМ «Малахит» и представители контрагентских организаций.

«Для создания композиционного облика конструкции АПЛ необходимо будет выполнить стыковку кормовой и носовой частей в единую конструкцию, заварить трещины в корпусе, поменять иллюминаторы, восстановить леерное ограждение и покрасить рубку», — объяснили на предприятии.

Ранее стала известна особенность мощнейшей подводной лодки К-329 «Белгород», переданной ВМФ России 8 июля. Под дном субмарины расположен специальный стыковочный отсек для размещения атомных глубоководных станций, через который можно будет запускать аппараты для обслуживания «спящих» на дне межконтинентальных торпед «Посейдон».