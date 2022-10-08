Аксенов пообещал организовать бесплатную паромную переправу в Крыму

Глава Крыма Аксенов: паромная переправа в Керченском проливе будет работать бесплатно

Паромная переправа в Керченском проливе, запущенная после взрыва на Крымском мосту, будет работать бесплатно. Об этом сообщал глава региона Сергей Аксенов, передает ТАСС.

«Решение мы приняли, что паромная переправа будет работать бесплатно. [Перевозки] будут субсидироваться из федерального бюджета», — уточнил он.

Также он сообщил, что все отели полуострова подтвердили бесплатное размещение для туристов, которым не удалось выехать в субботу, 8 октября.

В этот день стало известно о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

По данным СК, из-за ЧП погибли три человека. Предположительно, они являлись пассажирами легковой машины, находившейся недалеко от взорванной фуры.