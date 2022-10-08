Теннисист Медведев снялся с матча против Джоковича по ходу встречи

Теннисист Даниил Медведев снялся с матча ATP в Астане против Джоковича по ходу встречи

Российский теннисист Даниил Медведев снялся с матча против серба Новака Джоковича по ходу встречи. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен досрочно завершил полуфинальную игру на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Астане. Медведев выиграл первый сет со счетом 6:4, во втором сете сильнее оказался соперник — 7:6 (8:6). В финале Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом, переигравшем в матче 1/2 финала еще одного россиянина Андрея Рублева.

Медведев лишился статуса первой ракетки мира 12 сентября. Он опустился на четвертое место в списке лучших теннисистов мира, пропустив вперед испанцев Карлоса Алькараса и Рафаэля Надаля, а также норвежца Каспера Рууда.

Медведев возглавлял рейтинг ATP на протяжении 16 недель с перерывом, что является рекордом среди российских спортсменов.