Обрушившийся участок Крымского моста поручили демонтировать

Вице-премьер РФ Хуснуллин поручил начать демонтаж обрушившегося участка Крымского моста

Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил незамедлительно демонтировать обрушившийся участка Крымского моста. Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства страны.

«Хуснуллин отметил, что первостепенной является задача по восстановлению барьерных ограждений, а также поручил безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка. Вице-премьер обратил внимание, что все необходимые детали и ресурсы для ремонта должны поставляться оперативно», — отмечается в публикации.

Ранее Хуснуллин прокомментировал работу Крымского моста. Он заявил, что первые результаты обследования его разрушенной части появятся завтра, 9 октября.

ЧП на Крымском мосту произошло рано утром в субботу, 8 октября. Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал случившееся подрывом и отметил, что на мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, и загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.