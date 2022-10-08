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Генпрокурор поручил не завышать цены на топливо после ЧП на Крымском мосту

Генпрокурор РФ Краснов поручил не завышать цены на топливо после ЧП на Крымском мосту

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил не завышать цены на продукты и топливо после ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС.

По распоряжению Краснова прокуроры должны обеспечить контроль за ценами.

«По поручению генерального прокурора РФ прокуратуры Республики Крым и города Севастополя обеспечат надзор за недопущением повышения цен производителями, поставщиками и организациями розничной сети (включая интернет-торговлю), а также стоимости востребованной продовольственной продукции и топлива», — разъяснили в надзорном ведомстве.

Также прокуратура займется ситуацией с доступностью для крымчан автомобильного топлива, продуктов питания и товаров первой необходимости.

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Анна Щербакова
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