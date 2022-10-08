Генпрокурор поручил не завышать цены на топливо после ЧП на Крымском мосту

Генпрокурор РФ Краснов поручил не завышать цены на топливо после ЧП на Крымском мосту

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил не завышать цены на продукты и топливо после ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС.

По распоряжению Краснова прокуроры должны обеспечить контроль за ценами.

«По поручению генерального прокурора РФ прокуратуры Республики Крым и города Севастополя обеспечат надзор за недопущением повышения цен производителями, поставщиками и организациями розничной сети (включая интернет-торговлю), а также стоимости востребованной продовольственной продукции и топлива», — разъяснили в надзорном ведомстве.

Также прокуратура займется ситуацией с доступностью для крымчан автомобильного топлива, продуктов питания и товаров первой необходимости.