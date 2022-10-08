В Крыму оценили ситуацию с ценами на товары

Глава Крыма Аксенов опроверг массовое серьезное повышение цен на товары

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал ситуацию с ценами на товары, сложившуюся после ЧП с Крымским мостом. Его слова приводит ТАСС.

Аксенов оценил динамику стоимости товаров и опроверг массовое серьезное подорожание.

«По повышению цен пока ситуация нормальная. Прокуратура тоже активно включилась в процесс мониторинга. Запасов продовольствия, топлива более чем достаточно, и Крыму в этом плане ничего не угрожает», — подчеркнул он.

В пресс-службе Аксенова добавили, что выявляются локальные случаи завышения цен.

«По всем случаям, которые выявили, информация проверяется. Отдельные недобросовестные предприниматели воспользовались ситуацией. Дополнительно глава запросил поддержку прокуратуры», — заключил источник агентства.

ЧП на Крымском мосту произошло рано утром в субботу, 8 октября. Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал случившееся подрывом и отметил, что на мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, и загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.