Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Крыму оценили ситуацию с ценами на товары

Глава Крыма Аксенов опроверг массовое серьезное повышение цен на товары

Фото: Unsplash

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал ситуацию с ценами на товары, сложившуюся после ЧП с Крымским мостом. Его слова приводит ТАСС.

Аксенов оценил динамику стоимости товаров и опроверг массовое серьезное подорожание.

«По повышению цен пока ситуация нормальная. Прокуратура тоже активно включилась в процесс мониторинга. Запасов продовольствия, топлива более чем достаточно, и Крыму в этом плане ничего не угрожает», — подчеркнул он.

Материалы по теме:
На Крымском мосту произошел взрыв. Повреждены два пролета. На железнодорожных путях загорелись цистерны с топливом
На Крымском мосту произошел взрыв.Повреждены два пролета. На железнодорожных путях загорелись цистерны с топливом
8 октября 2022
Что происходит в Крыму после взрыва на Крымском мосту. Туристы, еда, бензин и очереди: главное о ситуации на полуострове
Что происходит в Крыму после взрыва на Крымском мосту.Туристы, еда, бензин и очереди: главное о ситуации на полуострове
8 октября 2022

В пресс-службе Аксенова добавили, что выявляются локальные случаи завышения цен.

«По всем случаям, которые выявили, информация проверяется. Отдельные недобросовестные предприниматели воспользовались ситуацией. Дополнительно глава запросил поддержку прокуратуры», — заключил источник агентства.

ЧП на Крымском мосту произошло рано утром в субботу, 8 октября. Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал случившееся подрывом и отметил, что на мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, и загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
В Крыму при взрыве ракеты пострадал ребенок
Стало известно об упавших у Антоновского моста в Херсоне ракетах
Кадыров обратился к учительнице Путина
В московском парке установили гигантскую скамейку
Не менее десяти взрывов произошли в Херсоне
Вице-премьер Киргизии объяснил отмену учений ОДКБ
В Госдуме призвали не осуждать уезжающих россиян
Сербия усилит охрану своего участка «Турецкого потока» после слов Путина
Глава Крыма прокомментировал ракетные удары по Украине
Россия предложила тайное голосование в Генассамблее ООН по референдумам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.