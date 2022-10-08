Сахалинский губернатор отреагировал на заявления Украины о Южных Курилах

Сахалинский губернатор Лимаренко заявил о недопустимости заявлений Украины о Южных Курилах

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отреагировал на заявления Украины, признавшей Южные Курильские острова «оккупированной Россией территорией». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Курильские острова — территория Российской Федерации. Наша земля», — подчеркнул глава региона.

Лимаренко напомнил о недопустимости любых споров о принадлежности Курильских остров и призывов к нарушению целостности государства. «Особенно нелепо, когда они исходят от представителей киевской хунты», — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым признал Южные Курильские острова «оккупированной Россией территорией». В пятницу, 7 октября, Верховная Рада Украины сообщила о поддержке позиции Японии по вопросу южных Курильских островов и приняла соответствующее постановление.