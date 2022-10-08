МВФ выделил 1,3 миллиарда долларов Украине

МВФ выделил $1,3 млрд на оказание финансовой поддержки Украине

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) в пятницу, 7 октября, одобрил предоставление Украине 1,3 миллиарда долларов в рамках инструмента МВФ для ускоренного финансирования. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

Согласно документу, средства выделяются на «удовлетворение всех потребностей, связанных с финансированием платежного баланса» страны, в частности в продовольственной сфере. В МВФ считают, что эти деньги также «сыграют стимулирующую роль для дальнейшей финансовой поддержки со стороны кредиторов и доноров Украины».

В фонде прогнозируют, что ВВП Украины сократится на 35 процентов в 2022 году.

Глава МВФ Кристалина Георгиева в своем Twitter-аккаунте подтвердила выделение Украине 1,3 миллиарда долларов.

В сентябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина смогла договориться с Международным валютным фондом и в этом году получит 2,8 миллиарда долларов. Он также отметил, что еще 500 миллионов долларов на покупку газа на зимний период Украина получит от Великобритании.