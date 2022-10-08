В РЖД сообщили, что пассажиров отмененных поездов в Крым разместят в гостиницах Анапы

Пассажиров четырех поездов в Крым, перенаправленных в Анапу, обеспечили водой и дополнительным питанием, их планируется разместить в гостиницах города. Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Российские железные дороги» (РЖД).

«В настоящий момент на станции Анапа находятся четыре поезда: №28 Москва — Симферополь, №170 Санкт-Петербург — Симферополь, №76 Омск — Симферополь, №166 Москва — Симферополь. Все пассажиры перечисленных поездов обеспечены водой и дополнительным питанием. Они будут размещены в гостиницах», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на станции Анапа организована работа по возврату билетов без дополнительных сборов и плат. Для этого дополнительно открыты билетные кассы.

«Поезд № 141 Симферополь — Пермь был остановлен на станции Чистополье и возвращен на станцию Феодосия, а поезд №373 Севастополь — Москва остановлен на станции Симферополь. Их пассажиры также получат бесплатное питание и будут размещены в гостиницах», — добавили в компании.

Ранее в РЖД сообщили, что продажа билетов на поезда, которые следуют в Крым и из него, приостановлена после ЧП на Крымском мосту. Помимо этого, отменены все поезда на ближайшее время. В РЖД создан оперативный штаб под председательством генерального директора компании Олега Белозерова.