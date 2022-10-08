В Германии заявили о давлении Евросоюза на Шольца

Журналист ZDF Кюнаст заявил о давлении ЕС на канцлера Шольца из-за энергетической политики

Канцлер ФРГ Олаф Шольц оказался под давлением других стран Евросоюза (ЕС) на прошедшем в Праге саммите Европейского политического сообщества из-за проводимой в Германии энергетической политики. Об этом заявил корреспондент ZDF Андреас Кюнаст.

«Шольцу сегодня, вероятно, придется отвечать на вопросы о том, как обстоят дела с европейской солидарностью, о приверженности которой так много заявлялось. Действует ли она только в хорошие времена или в плохие все-таки тоже?», — задался вопросом журналист.

Как объяснил Кюнаст, причиной критики стал немецкий «защитный зонтик» в 200 миллиардов евро, которые правительство Германии направило на решение энергетического кризиса. В Берлине, в частности, решили обеспечить себя энергией с избытком и покупать газ по любой цене. Другие страны Евросоюза, такие как Польша, Италия, Испания, Португалия и прибалтийские государства, опасаются, что ФРГ выйдет из нынешней тяжелой ситуации отчасти за их счет.

В то же время, отмечает корреспондент, у Шольца нашлись сторонники в лице нидерландского премьера Марка Рютте и президента Франции Эммануэля Макрона. Кюнаст отметил, что Париж «наэкономил на совершенно аналогичный "спасательный зонтик"».

В результате Шольц оказался перед дилеммой, поскольку в Европе к нему предъявляют претензии за то, что от него требуют в Германии. При этом внутри страны не спадает недовольство граждан, требующих решения проблем с энегоресурсами.

Ранее Олаф Шольц заявил, что Германия готова обеспечить свою безопасность в области энергетики вне зависимости от инцидента на «Северных потоках». Позже еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на заседании комитета Европарламента спрогнозировала, что европейские страны смогут обойтись без российского газа предстоящей зимой при мягкой погоде благодаря достаточному объему запасов.