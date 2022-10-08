Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Германии заявили о давлении Евросоюза на Шольца

Журналист ZDF Кюнаст заявил о давлении ЕС на канцлера Шольца из-за энергетической политики
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц оказался под давлением других стран Евросоюза (ЕС) на прошедшем в Праге саммите Европейского политического сообщества из-за проводимой в Германии энергетической политики. Об этом заявил корреспондент ZDF Андреас Кюнаст.

«Шольцу сегодня, вероятно, придется отвечать на вопросы о том, как обстоят дела с европейской солидарностью, о приверженности которой так много заявлялось. Действует ли она только в хорошие времена или в плохие все-таки тоже?», — задался вопросом журналист.

Материалы по теме:
Беспрецедентные разрушения на «Северном потоке»: что известно о диверсии на главном газопроводе из России в Европу?
Беспрецедентные разрушения на «Северном потоке»:что известно о диверсии на главном газопроводе из России в Европу?
27 сентября 2022
«Действительно большая дыра» Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
«Действительно большая дыра»Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
27 сентября 2022

Как объяснил Кюнаст, причиной критики стал немецкий «защитный зонтик» в 200 миллиардов евро, которые правительство Германии направило на решение энергетического кризиса. В Берлине, в частности, решили обеспечить себя энергией с избытком и покупать газ по любой цене. Другие страны Евросоюза, такие как Польша, Италия, Испания, Португалия и прибалтийские государства, опасаются, что ФРГ выйдет из нынешней тяжелой ситуации отчасти за их счет.

В то же время, отмечает корреспондент, у Шольца нашлись сторонники в лице нидерландского премьера Марка Рютте и президента Франции Эммануэля Макрона. Кюнаст отметил, что Париж «наэкономил на совершенно аналогичный "спасательный зонтик"».

В результате Шольц оказался перед дилеммой, поскольку в Европе к нему предъявляют претензии за то, что от него требуют в Германии. При этом внутри страны не спадает недовольство граждан, требующих решения проблем с энегоресурсами.

Ранее Олаф Шольц заявил, что Германия готова обеспечить свою безопасность в области энергетики вне зависимости от инцидента на «Северных потоках». Позже еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на заседании комитета Европарламента спрогнозировала, что европейские страны смогут обойтись без российского газа предстоящей зимой при мягкой погоде благодаря достаточному объему запасов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский объяснил свои слова о превентивных ударах по России
Земфира выпустила новый мини-альбом
В ПДД появился новый сигнал светофора
Назван способ ускорить Windows 11
Исмаилов победил нокаутировавшего Шлеменко бойца
В Германии заявили о давлении Евросоюза на Шольца
Стало известно о полете самолета США в месте повреждения «Северного-потока-2»
Мэйуэзер задумался о проведении двух боев с Макгрегором за рекордную сумму
Перечислены запрещенные в школьном рационе продукты
Российский город отказался от новогодней елки ради поддержки мобилизованных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.