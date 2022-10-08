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Компания Softline заявила о планах разделить свой бизнес в России

Компания Softline объявила о намерении приступить к разделению российского бизнеса

Фото: Unsplash

Поставщик решений для IT и цифровой трансформации компания Softline объявила о намерении приступить к разделению своего бизнеса в России. Об этом сообщается на сайте компании.

Глобальная компания Softline планируют сохранить публичный статус на Лондонской фондовой бирже. Отмчеается, что российский бизнес вернется под контроль основателя Игоря Боровикова.

Российским акционерам компании, которые котируются на Московской бирже, начислят около 0,6 бонусных ценных бумаг на каждую акцию. При этом у акционеров нет возможности получить начисленные бонусные ценные бумаги из-за санкций Европейского союза, введенных в отношении Национального расчетного депозитария.

Отмечается, что после окончания процесса разделения Softline российским акционерам могут предложить механизм реализации их прав в РФ.

Ранее сообщалось, что зарубежные компании, ограничившие деятельность в России или ушедшие из страны, с конца февраля уже потеряли 200-240 миллиардов долларов. По состоянию на начало сентября 34 процента крупных иностранных компаний, работавших в России, ограничили деятельность в стране, 15 процентов передали бизнес новому собственнику российского подразделения, еще семь процентов решили полностью уйти без продажи бизнеса.

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Марина Совина
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