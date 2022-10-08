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ЦИК зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты Казахстана

ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева в качестве кандидата на выборах президента

Фото: Globallookpress.com

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана зарегистрировала действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата на президентские выборы, которые пройдут 20 ноября. Об этом заявил глава Центризбиркома Нурлан Абдиров. Трансляция заседания велась на сайте избирательного органа.

По словам Абдирова, Токаев соответствует всем требованиям, предъявленным конституцией и законом «О выборах в Республике Казахстан».

Ранее стало известно, что документы в ЦИК также подал экс-депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Нуржан Альтаев. При этом 7 октября руководители филиалов Республиканского общественного объединения «Мукалмас», от которой политик регистрируется на выборы, заявили о фальсификации протокола заседания о выдвижении соперника Токаева.

6 октября партия «Ак Жол» («Светлый путь») выдвинула действующего главу Казахстана в качестве кандидата на грядущие президентские выборы. Токаев согласился баллотироваться на высший пост страны и заявил, что для него это большая честь и ответственность.

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Константин Лысяков
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