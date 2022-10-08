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КНДР обвинила США в прямых военных угрозах

Yonhap: КНДР обвинила США в прямых военных угрозах, которые длятся уже более полувека

Фото: Lee Jin-man / AP

В Национальной авиационной администрации КНДР заявили, что последние ракетные испытания применялись с целью самообороны от прямых военных угроз со стороны США. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Ракетные испытания КНДР являются регулярным и запланированным шагом самообороны для защиты безопасности страны и мира в регионе от прямых военных угроз США, которые длятся уже более полувека», — следует из заявления администрации.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) также приводит утверждения властей КНДР, исходя из которых испытания не нанесли ущерба безопасности соседних стран и регионов.

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