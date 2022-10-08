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Оценены последствия подрыва Крымского моста

Политолог Кортунов: если Украина причастна к подрыву Крымского моста, будут ответные меры

Фото: Reuters

Если в ходе расследования будет установлена причастность украинских спецслужб к подрыву Крымского моста, то последуют ответные меры. Так последствия ЧП оценил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в беседе с «Лентой.ру».

Утром 8 октября стало известно, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Происшествие стало причиной частичного обрушения двух автомобильных пролетов моста и возгорания семи топливных цистерн железнодорожного состава.

Насколько я понимаю, расследование еще не завершено

Андрей Кортунов генеральный директор РСМД

«Надо установить, кто может быть ответственным. Если будет доказано, что это украинские спецслужбы, то тогда возможны ответные меры военного характера для того, чтобы продемонстрировать неприемлемость подобных действий», — считает Кортунов.

Политолог отметил, что сейчас необходимо создать условия для крымчан и туристов, чтобы у них была возможность приехать и выехать с полуострова.

«Конечно, будут происходить восстановительные работы. Одновременно будут задействованы альтернативные коммуникационные линии. В частности, будут задействованные паромные переправы. Большая нагрузка сейчас выпадет именно на морской транспорт. Сейчас надо оценить масштабы ущерба для того, чтобы восстановить мост», — заключил он.

Движение по мосту на момент выхода материала остановлено. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Подготовка к восстановительным работам уже началась, Минтранс запустил новые логистические маршруты, также заработала Керченская районная переправа.

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Алена Шевченко
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