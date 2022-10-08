Россиянам назвали способы использования валюты

Экономист Капышек: сейчас валюту можно перевести в рубли, инвестировать или открыть вклад

С конца февраля россияне столкнулись с трудностями в обращении валюты — сейчас они могут перевести ее в рубли, открыть валютный вклад или инвестировать в ценные бумаги или стартапы. Такие способы использования валюты назвал экономист Юрий Капышек в беседе с «Главным региональным».

«Нужно перевести деньги в рубли и инвестировать или в ценные бумаги, или в стартапы. Тем более предложений от банков, которые работают в данном направлении и сами финансируют разработки, достаточно много», — заявил Каптышек.

Вторым верным способом сохранить средства, по заверению эксперта, открыть валютный вклад в банке. «Процент маленький. Но хотя бы можно будет сохранить деньги», — отметил специалист.

6 октября аналитик Исаков рекомендовал россиянам снижать долю валюты в сбережениях. Существуют и альтернативные валюты, которые могут стать одним из инструментов хранения сбережений. В первую очередь это, как считает Исаков, юань, который наиболее интересен по соображениям ликвидности.