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Кадыров назвал командующего войсками в районе спецоперации настоящим воином

Глава Чечни Кадыров назвал командующего войсками в районе СВО Суровикина настоящим воином
Сергей Суровикин

Сергей Суровикин. Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале оценил назначение Сергея Суровикина на должность нового командующего объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции (СВО). Кадыров рассказал, что лично знаком с ним и назвал Суровикина опытным командиром и настоящим воином.

«Лично знаком и хорошо знаю Сергея Владимировича уже почти 15 лет. Могу совершенно точно сказать о нем, что это настоящий генерал и воин, опытный, волевой и дальновидный командующий, для которого такие понятия, как патриотизм, честь и достоинство, всегда стоят превыше всего. С удовольствием приветствую и рад этому назначению», — заявил глава Чечни.

Он также выразил уверенность в том, что теперь ситуация в зоне проведения СВО изменится в лучшую сторону, отметив, что объединенная группировка войск теперь в надежных руках.

Ранее предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин назвал Суровикина «самым грамотным командиром в российской армии».

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Марина Совина
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