В Запорожской области назвали дату проведения выборов во все уровни власти

Губернатор Балицкий заявил, что выборы в Запорожской области пройдут 10 сентября 2023 года

Выборы во все уровни власти пройдут в Запорожской области 10 сентября 2023 года. Дату важного события назвал временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий, его цитирует РИА Новости.

Собеседник агентства указал, что в настоящий момент власти в регионе «практически все сформированы в той или иной степени».

«Где-то, может быть, недостаточно, но будет пополнение идти в первую очередь, конечно, из местных жителей, которые могут, хотят и проходят по тем критериям, которые сегодня предъявляются к человеку, находящемуся на этой должности», — добавил он.

Ранее жители Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей оценили проведение референдумов, после которых было объявлено о присоединении к России четырех новых регионов.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. Позднее, в сентябре 2022 года, в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях проходило голосование по вопросам присоединения регионов к России. Согласно данным, в ДНР за проголосовали 99,23 процента, в ЛНР цифра немного ниже — 98,42 процента по итогам обработки 100 процентов бюллетеней. В Запорожской области по итогам подсчета 100 процентов протоколов за вхождение в состав России проголосовали 93,11 процента, в Херсонской области — 87,05 процента избирателей.

5 октября президент России подписал законы о принятии новых территорий в состав РФ. Теперь жители новых регионов со дня включения территорий в Россию — 30 сентября — признаются российскими гражданами, а общее число регионов страны выросло с 85 до 89.