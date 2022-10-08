Назван способ ускорить Windows 11

Microsoft порекомендовала отключить защиту Windows 11, чтобы улучшить производительность

Microsoft назвала способ ускорить работу Windows 11. Об этом сообщается на сайте компании.

В заявлении корпорации говорится, что Microsoft продолжает изучать отзывы пользователей и реагировать на них. Потребителям, которые жалуются на низкую скорость работы ОС, инженеры рекомендовали отключить некоторые защитные функции операционной системы. К ним относятся функция проверки целостности памяти и платформа VMP.

Специалисты отметили, что для отключения систем защиты нужно найти пункт «Изоляция ядра» через поиск и деактивировать данную настройку. Чтобы выключить VMP, необходимо найти через меню «Пуск» раздел «Включение или отключение возможностей Windows», затем в окне «Возможности Windows» найти пункт «Платформа виртуальной машины» и отключить настройку.

«Геймеры, которым важна производительность, могут отключить эти функции во время игры и снова включить их по окончании игры», — отметили авторы. При этом после отключения ПК может быть уязвим для угроз.

В конце сентября пользователи Windows 11 и компьютеров с видеокартами Nvidia пожаловались на снижение производительности в играх после выхода обновления 22H2. Специалисты рекомендовали пострадавшим геймерам удалить апдейт.