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В Госдуме ответили на вопрос об участии сил России и Белоруссии в СВО

Депутат Картаполов отверг возможность участия совместных сил России и Белоруссии в СВО
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Совместные силы России и Белоруссии не будут принимать участия в специальной операции на Украине. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.

Он отверг такую возможность, поскольку, по его мнению, российская группировка справляется с поставленными задачами в ходе СВО.

Депутат объяснил, что развертывание совместной группировки войск России и Белоруссии «нацелено на то, чтобы снять обеспокоенность белорусских братьев» и президента Александра Лукашенко.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Белоруссии постоянно обсуждают взаимодействие в сфере обороны.

10 октября Лукашенко объявил, что в Белоруссии разместят «не одну тысячу» российских военных. Кроме того, политик обвинил Киев в намерении открыть фронт против Минска. По мнению Лукашенко, Вооруженные силы Украины планируют атаковать страну, при этом сами украинцы этого не хотят.

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Анна Щербакова
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