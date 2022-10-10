Власти Крыма усилили меры безопасности после теракта на мосту

Власти Крыма усилили меры безопасности на объектах транспорта после теракта на мосту

Власти усилили меры безопасности на всех объектах транспортной инфраструктуры после теракта на Крымском мосту. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра транспорта полуострова Николай Лукашенко в понедельник, 10 октября, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин назвал спецслужбы Украины исполнителями теракта на Крымском мосту.

По словам Лукашенко, данное решение было принято сразу после совещания по безопасности. В частности, тщательнее будут проводиться досмотровые мероприятия, заверил он.

О подрыве Крымского моста стало известно ранним утром 8 октября, взорвался грузовой автомобиль. Пламя от взорванной фуры перекинулось на семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста.

По предварительным данным, во время взрыва погибли три человека и столько же пропали без вести. В тот же день глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что движение по мосту открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры досмотра.