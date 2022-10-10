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Власти Крыма усилили меры безопасности после теракта на мосту

Власти Крыма усилили меры безопасности на объектах транспорта после теракта на мосту
СюжетВзрывы в Крыму

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Власти усилили меры безопасности на всех объектах транспортной инфраструктуры после теракта на Крымском мосту. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра транспорта полуострова Николай Лукашенко в понедельник, 10 октября, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин назвал спецслужбы Украины исполнителями теракта на Крымском мосту.

По словам Лукашенко, данное решение было принято сразу после совещания по безопасности. В частности, тщательнее будут проводиться досмотровые мероприятия, заверил он.

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8 октября 2022

О подрыве Крымского моста стало известно ранним утром 8 октября, взорвался грузовой автомобиль. Пламя от взорванной фуры перекинулось на семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста.

По предварительным данным, во время взрыва погибли три человека и столько же пропали без вести. В тот же день глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что движение по мосту открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры досмотра.

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Анна Щербакова
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