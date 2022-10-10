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Медведев назвал Украину постоянной и прямой угрозой России

Медведев: Украина в нынешней конфигурации будет представлять постоянную угрозу России
СюжетСпециальная военная операция на Украине:
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Алексей Дружинин / Sputnik / Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинское государство в нынешнем состоянии «с нацистским политическим режимом» будет представлять постоянную угрозу России. Своим мнением он поделился в Telegram.

В своем посте политик прокомментировал ракетный удар Вооруженных сил (ВС) России по инфраструктуре Украины и заверил, что за «первым сыгранным эпизодом» последуют другие.

«Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России», — написал Медведев, высказывая свою позицию.

Зампред Совбеза России добавил, что целью будущих действий специальной военной операции (СВО) России должен стать «полноценный демонтаж политического режима Украины».

В понедельник, 10 октября, Россия нанесла серию ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, Харькове и Харьковской области. Очевидцы также сообщали о взрывах во Львове, Одесской, Ивано-Франковской, Сумской и Ровенской областях. На Западной Украине повреждены контактные сети, также массово фиксируются проблемы с доступом в интернет. Кроме этого, у многих жителей пропали свет и вода.

Позже президент России Владимир Путин подтвердил нанесение ударов по территории Украины высокоточным оружием, отметив, что атака была нанесена по объектам энергетики, военного управления и связи.

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Варвара Кошечкина
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