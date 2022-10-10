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Объявленный в розыск Милонов заявил о желании явиться в СБУ

Объявленный в розыск депутат Госдумы Милонов заявил, что хотел бы явиться в СБУ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Объявленный Киевом в розыск депутат Государственной Думы Виталий Милонов заявил, что хотел бы явиться в Службу безопасности Украины (СБУ). Его слова приводит издание Daily Storm в своем Telegram-канале.

При этом, по словам Милонова, явиться в СБУ лишь для того, чтобы «убить всех».

«Я очень хочу явиться в СБУ сам, так сказать, но перед этим запустив туда несколько гранат, в это здание, и зайти уже с автоматом и убить всех, кого там найду. Единственный способ, как я готов попасть в СБУ», — заявил депутат.

Само объявление в розыск депутат назвал пиар-ходом. Он выразил уверенность, что в будущем документы о розыске российских политиков украинскими спецслужбами будут «показывать пионерам» в музеях.

Ранее Милонов рассказал, как ему удается совмещать обязанности народного избранника нижней палаты парламента и военного в Донбассе.

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Валерий Розенберг
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