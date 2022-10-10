Россиянин отпраздновал покупку нового автомобиля и насмерть сбил на нем жену

Житель Абакана отпраздновал покупку нового автомобиля и насмерть сбил на нем жену

Житель Хакасии отпраздновал покупку нового автомобиля и насмерть сбил на нем жену. Об этом сообщает портал «Абакан сегодня».

Все произошло в районе села Бельтирское в Азиском районе. По данным источника, житель Хакасии с женой отмечали покупку в гостях у друзей семьи. Во время застолья они поссорились, и женщина отправилась домой пешком.

Позже она позвонила мужу, и тот пьяным сел за руль новой машины. На трассе мужчина не заметил жену и сбил ее. От полученных травм она скончалась на месте.

Следователи намерены возбудить уголовное дело в отношении жителя Абакана, выяснило издание.

Ранее в Башкирии было предъявлено обвинение мужчине, который сбил насмерть свою жену. По данным следствия, в октябре в центральную районную больницу доставили женщину в бессознательном состоянии. Судя по характеру травм, ее сбила машина. Спустя трое суток она умерла.

Медикам и полицейским ее 33-летний муж сказал, что нашел супругу в таком состоянии на обочине. Он подумал, что она пьяна, и отвез ее к матери. Но та вызвала скорую, когда поняла, что дочь не приходит в сознание.