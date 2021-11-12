Сбившего насмерть жену россиянина обвинили в убийстве супруги

Сбившего насмерть жену жителя Башкирии обвинили в убийстве супруги — он тщательно спланировал преступление, но ему уже предъявлено обвинение. Об этом в пятницу, 12 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по Республике Башкортостан.

По данным следствия, в октябре этого года в центральную районную больницу доставили женщину в бессознательном состоянии. Судя по характеру травм, ее сбила машина. Спустя трое суток она умерла.

Медикам и полицейским ее 33-летний муж сказал, что нашел супругу в таком состоянии на обочине. Он подумал, что она пьяна, и отвез ее к матери. Но та вызвала скорую, когда поняла, что дочь не приходит в сознание.

Следователи, полицейские и криминалисты принялись изучать улики и трассу, где произошел наезд. В итоге стало ясно, что по этой трассе во время убийства проезжала только одна машина, за рулем которой был супруг погибшей. Позже мужчина сознался, что сбил жену после ссоры и пытался уйти от ответственности за убийство.