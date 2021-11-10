Российский полицейский погиб при задержании преступника

В Карачаево-Черкесии подозреваемый в краже из мечети оказал сопротивление пытавшемся его задержать полицейским, застрелив одного из них из ружья и ранив второго, сообщается на сайте МВД России.

«Сегодня на выезде из города Карачаевска 32-летний местный житель, подозреваемый в краже из мечети, оказал в ходе задержания вооруженное сопротивление и открыл стрельбу из ружья "Сайга" по сотрудникам МО МВД России "Карачаевский". В результате оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант полиции Ануар Башкаев погиб на месте. Второй оперативник получил огнестрельные ранения ног», — говорится в сообщении.

Раненый сотрудник правоохранительных органов сумел ликвидировать преступника ответным огнем. Пострадавшего госпитализировали. У погибшего полицейского остались жена и двое детей.

Ранее стало известно, что в Химках сотрудника полиции убили во время конфликта в баре. Они с супругой посетили пивной ресторан, где у правоохранителя произошел конфликт с владельцем заведения. Они вышли разобраться на улицу, после чего владелец бара толкнул полицейского, а тот упал и ударился головой об асфальт.