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Медведев отреагировал на объявление в розыск на Украине

Помощник Медведева связал его объявление в розыск СБУ с консультациями о трепанации черепа
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Объявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в розыск Службой безопасности Украины (СБУ) связано с тем, что политикам в Киеве «понадобилась консультация о трепанации черепа». Об этом заявил помощник политика Олег Осипова, отвечая на вопрос о его реакции на это событие, сообщает в понедельник, 10 октября, РИА Новости.

«Понятно почему объявили в розыск. Им понадобилась консультация о трепанации черепа», — сказал Осипов.

О том, что Медведев разыскивается украинскими правоохранителями в связи с предъявленным ему обвинением по части второй статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное лицом, которое является представителем власти») Уголовного кодекса Украины, стало известно 10 октября, когда информация о нем была внесена в базу данных МВД бывшей советской республики.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить из-за того дело. В свою очередь, сенатор Андрей Клишас заявил, что решение СБУ не будет иметь каких-либо юридических последствий.

Ранее 10 октября Медведев заявил, что целью будущих действий в рамках специальной военной операции на Украине должен стать полноценный демонтаж киевского режима. По его мнению, нынешние украинские власти будут представлять постоянную, прямую и явную угрозу для России.

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Игорь Дмитров
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