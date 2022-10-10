В Госдуме назвали возможные цели для новых ударов по Украине

Депутат Госдумы Швыткин назвал возможной целью для новых ударов по Украине офис Зеленского

Депутат Госдумы России, заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин назвал возможные цели для новых ударов по Украине. Его слова в понедельник, 10 октября, приводит Telegram-канал «Подъем».

Он предположил, что «дальше будут более серьезные объекты», в числе которых здание Службы безопасности Украины (СБУ), офис президента страны Владимира Зеленского, а также объекты на Банковской улице.

«Пока делалось все, чтобы не допустить поражения этих объектов: носился упреждающий характер», — резюмировал Швыткин.

Депутат заявил также, что удары по целям на территории Украины стали ответом на взрыв на Крымском мосту.

О подрыве Крымского моста стало известно утром 8 октября. Сообщалось, что взорвался грузовой автомобиль. Пламя от взорванной фуры перекинулось на семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста.

10 октября, Россия нанесла ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, Харькове и Харьковской области. Очевидцы также сообщали о взрывах во Львове, Одесской, Ивано-Франковской, Сумской и Ровенской областях.