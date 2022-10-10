Не менее десяти взрывов произошли в Херсоне

ТАСС: по меньшей мере 10 взрывов произошли над Херсоном, предположительно, сработала ПВО

По меньшей мере десять взрывов произошли в небе над Херсоном. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

При этом отмечается, что следы от ракет ПВО в небе над городом не видны, слышны лишь звуки взрывов.

Официального подтверждения этой информации от местных властей пока нет.

Ранее днем 10 октября стало известно, что в Джанкое, который находится на севере Крыма, произошел взрыв. В результате ЧП пострадал ребенок. Инцидент произошел в районе улицы Садовой около школы. Пострадавшей девочке 11 лет. Ребенок оказался ранен осколками от разрушенного здания. Ее доставили в больницу с рваной раной плеча.

Кроме того, сообщалось, что поселок Теткино Глушковского района Курской области попал под сильный артиллерийский обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным главы области Романа Старовойта, пострадали два человека.