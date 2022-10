Байден пошутил о выборе пути политика

Байден заявил, что выбрал путь политика из-за недостатка квалификации

Американский президент Джо Байден пошутил, что выбрал путь политика из-за недостатка квалификации, чтобы стать пожарным или священником. Об этом он рассказал на мероприятии в Белом доме о предотвращении пожаров, пишет РИА Новости.

Как уточнил лидер США, он рос в Клеймонте, штат Делавэр. Байден ходил в местную школу святой Розы, напротив была пожарная станция. «И все мои приятели стали или пожарными, или полицейскими, или священниками. Мне не хватило квалификации, и вот я здесь», — заявил политик.

Ранее Байден оговорился во время пресс-конференции, на которой прокомментировал решение Верховного суда страны отменить конституционное право на аборт. В своей речи американский лидер выразил возмущение по поводу случая с 10-летней жертвой изнасилования в Огайо, которая была вынуждена уехать в другой штат, чтобы сделать аборт. Однако вместо «прервать беременность» (to terminate the pregnancy) Байден сказал «прервать президентство» (to terminate the presidency).