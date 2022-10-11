В Кремле заявили о намерении эффективно достигать поставленных целей по Украине

Песков заявил, что Россия намерена результативно достигать поставленных целей по Украине

Россия намерена результативно и эффективно достигать поставленных целей по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, своими действиями российские власти не ставят перед собой цель сделать кому-то хуже. «Нам главное, чтобы нам было лучше», — добавил Песков.

Он подчеркнул, что поэтому важно эффективное выполнение задач спецоперации. «Что собственно и происходит», — констатировал пресс-секретарь президента.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина в своем нынешнем состоянии «с нацистским политическим режимом» будет представлять постоянную угрозу России. Комментируя ракетные удары по инфраструктуре противника, он подчеркнул, что за «первым сыгранным эпизодом» последуют другие.

10 октября Россия атаковала 29 объектов критической инфраструктуры в нескольких городах Украины. 11 октября Минобороны отчиталось о новых ударах. По словам генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, атака производилась высокоточным оружием большой дальности по пунктам военного управления и объектам энергетической инфраструктуры Украины.