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В Кремле заявили о намерении эффективно достигать поставленных целей по Украине

Песков заявил, что Россия намерена результативно достигать поставленных целей по Украине
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Россия намерена результативно и эффективно достигать поставленных целей по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, своими действиями российские власти не ставят перед собой цель сделать кому-то хуже. «Нам главное, чтобы нам было лучше», — добавил Песков.

Он подчеркнул, что поэтому важно эффективное выполнение задач спецоперации. «Что собственно и происходит», — констатировал пресс-секретарь президента.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина в своем нынешнем состоянии «с нацистским политическим режимом» будет представлять постоянную угрозу России. Комментируя ракетные удары по инфраструктуре противника, он подчеркнул, что за «первым сыгранным эпизодом» последуют другие.

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10 октября Россия атаковала 29 объектов критической инфраструктуры в нескольких городах Украины. 11 октября Минобороны отчиталось о новых ударах. По словам генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, атака производилась высокоточным оружием большой дальности по пунктам военного управления и объектам энергетической инфраструктуры Украины.

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Константин Лысяков
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