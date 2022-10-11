Умер 70 лет проживший в пруду при храме крокодил-вегетарианец

Indian Express: умер крокодил-вегетарианец, 70 лет питавшийся рисом и пальмовым сахаром

Умер крокодил-вегетарианец по кличке Бабия, который около 70 лет прожил в пруду при храме в индийском городе Кумбла, штат Керала, и питался только рисом и сахаром. Об этом сообщает Indian Express.

В храме не сохранилось сведений о том, как огромная рептилия оказалась в пруду, в то время как поблизости нет ни реки, ни другого водоема. Работники храма утверждают, что британский солдат подстрелил крокодила в святыне в 1945 году, и через несколько дней появился другой крокодил, которого назвали Бабия.

Рептилия никогда не проявляла агрессии и не нападала на людей. К животному, которое начали почитать как священное, стали приходить толпы паломников. Бабия жил в пруду и питался только подношениями из риса и неочищенного пальмового сахара, которые предлагали ему дважды в день после обрядов поклонения в храме.

В ночь на понедельник, 10 октября, крокодил умер. Тело животного поместили в мобильный морозильник на территории храма в городе Кумбла. Сотни паломников собрались, чтобы отдать дань рептилии, которая прожила при храме более 70 лет.

Ранее сообщалось, что житель Зимбабве пережил нападение крокодила и лишился ноги и руки. Мужчина рассказал, что нападение произошло после того, как он перебрался на островок посреди реки, чтобы наловить рыбы.

